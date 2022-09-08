Нацбанк пояснив, чому не підвищив облікову ставку на тлі 23% інфляції

https://racurs.ua/ua/n174559-nacbank-poyasnyv-chomu-ne-pidvyschyv-oblikovu-stavku-na-tli-23-inflyaciyi.html

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За попередніми оцінками НБУ у серпні річна інфляція в Україні сягнула близько 23%.

Також, за інформацією НБУ, до кінця року в Україну очікується міжнародне фінансування на 12 млрд дол., у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

У липні інфляція прискорилася до 22,2% у річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку, у серпні вона сягнула близько 23%, — йдеться в офіційному повідомленні регулятора 8 вересня.

Облікову ставку з 9 вересня Нацбанк вирішив залишити на рівні 25% і в разі потреби її готові й далі підвищувати.

Лібералізацію валютних обмежень регулятор поки не розглядає. В НБУ констатують, що обсяги відтоку капіталу значно зменшились останні місяці.

Цінова динаміка загалом була стриманішою, ніж прогнозував Національний банк раніше.

Це пов’язано насамперед зі швидшим, ніж очікувалося, зниженням вартості пального внаслідок здешевлення нафти на світових ринках та налагодження внутрішньої логістики. Меншими темпами, ніж очікувалося, зростали й ціни на окремі овочі, зокрема, завдяки сезонному збільшенню пропозиції, насамперед зі сторони домогосподарств, — йдеться у звіті Нацбанку.

Ефекти війни, у тому числі руйнування виробництв та логістики, й надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів та послуг, повідомляють у Нацбанку.

При цьому там поки що не бачать необхідності змінювати офіційний курс гривні.

Утім, темпи міграції з України залишаються вищими, ніж припускав НБУ. Це загрожує скороченням робочої сили та довгостроковими негативними ефектами для ринку праці.

Завдяки підняттю офіційного курсу до 36,6 грн НБУ витрачає вдвічі менше на підтримання курсу. Але через відсутність авіасполучення запроваджені обмеження і проблеми щодо доставлення готівкової іноземної валюти в Україну. В Нацбанку обіцяють, що ситуація з відсутністю готівки має тимчасовий характер і швидко вирішиться.