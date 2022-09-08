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США поставили Україні снаряди з точністю влучання до двох метрів - снаряди Excalibur
США поставили Україні снаряди з точністю влучання до двох метрівhttps://racurs.ua/ua/n174562-ssha-postavyly-ukrayini-snaryady-z-tochnistu-vluchannya-do-dvoh-metriv.htmlРакурс
США поставили Україні найточніші артилерійські снаряди Excalibur.
Ці надточні снаряди мають GPS-наведення та здатні вражати на відстані 40,5 км. Раніше про них не оголошувалося, повідомляє Bloomberg.
Офіційно про надання такого виду озброєння у Пентагоні не повідомляли. Приємно, коли бази росіян дізнаються про це першими.
Excalibur — зброя із супутниковим наведенням, яка може вражати ціль на відстані до 70 км від місця пуску. При тому точність влучання — до двох метрів.
Видання пише, що Міноборони США вперше визнало про постачання Збройним силам України цього снаряду.
Ця зброя вперше була використана в Іраку у 2007 році під час резонансного вбивства лідера Аль-Каїди Абу Джура та його соратників.
Снаряди застосовуються під час ведення вогню зі 155-мм гаубиць. Завдяки надточності снаряд здатен вражати ціль з першого пострілу. У такий спосіб зменшується кількість необхідних пострілів і побічний збиток.
Міністерство оборони США оголосило 8 вересня про надання додаткової військової допомоги Україні на суму у 675 млн дол.
8 вересня президент США Джо Байден проведе розмову з низкою міжнародних лідерів, щоб обговорити подальшу підтримку України.
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