США поставили Україні снаряди з точністю влучання до двох метрів - снаряди Excalibur

https://racurs.ua/ua/n174562-ssha-postavyly-ukrayini-snaryady-z-tochnistu-vluchannya-do-dvoh-metriv.html

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США поставили Україні найточніші артилерійські снаряди Excalibur.

Ці надточні снаряди мають GPS-наведення та здатні вражати на відстані 40,5 км. Раніше про них не оголошувалося, повідомляє Bloomberg.

Офіційно про надання такого виду озброєння у Пентагоні не повідомляли. Приємно, коли бази росіян дізнаються про це першими.

Excalibur — зброя із супутниковим наведенням, яка може вражати ціль на відстані до 70 км від місця пуску. При тому точність влучання — до двох метрів.

Видання пише, що Міноборони США вперше визнало про постачання Збройним силам України цього снаряду.

Ця зброя вперше була використана в Іраку у 2007 році під час резонансного вбивства лідера Аль-Каїди Абу Джура та його соратників.