Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
путин срочно собирает совбез рф. Фото: antikor.com.ua

путин срочно собирает совбез рф после успехов ВСУ на Харьковщине

9 сен 2022, 16:47
999

володимир путін, президент російської федерації, екстрено збирає раду безпеки рф.





Термінова нарада була скликана через успішний контрнаступ Збройних сил України у Харківській області. Окупанти не лише почали втрачати захоплені території, зазнавати великих воєнних втрат, але й 10-тисячне угруповання російських військ може опинитися в оточенні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на засіданні радбезу будуть присутні 12 російських топ-чиновників. Диктатор путін викликав на розмову — керівників міноборони, мвс, фсб, служби зовнішньої розвідки. Також будуть присутні міністр закордонних справ сергій лавров, колишній президент дмитро медведєв та секретар микола патрушев.

Тим часом прес-секретар путіна дмитро пєсков заявив, що кремль не коментуватиме звільнення Україною Балаклії в Харківській області.

Нагадаємо, за останні кілька днів українські військові звільнили від росіян понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а військові частини ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Контрнаступ української армії викликав масштабну паніку в окупантів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров