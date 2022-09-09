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Ракурс
путін терміново збирає радбез рф. Фото: antikor.com.ua

путін терміново збирає радбез рф після успіхів ЗСУ на Харківщині

9 вер 2022, 16:47
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володимир путін, президент російської федерації, екстрено збирає раду безпеки рф.





Термінова нарада була скликана через успішний контрнаступ Збройних сил України у Харківській області. Окупанти не лише почали втрачати захоплені території, зазнавати великих воєнних втрат, але й 10-тисячне угруповання російських військ може опинитися в оточенні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на засіданні радбезу будуть присутні 12 російських топ-чиновників. Диктатор путін викликав на розмову — керівників міноборони, мвс, фсб, служби зовнішньої розвідки. Також будуть присутні міністр закордонних справ сергій лавров, колишній президент дмитро медведєв та секретар микола патрушев.

Тим часом прес-секретар путіна дмитро пєсков заявив, що кремль не коментуватиме звільнення Україною Балаклії в Харківській області.

Нагадаємо, за останні кілька днів українські військові звільнили від росіян понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а військові частини ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Контрнаступ української армії викликав масштабну паніку в окупантів.

Джерело: Ракурс


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