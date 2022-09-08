Муніципальні депутати в Пітері вимагають від держдуми звинуватити путіна у держзраді через розв'язання війни

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Муніципальні депутати з Петербурга вимагали від держдуми рф звинуватити володимира путіна в держзраді через розв’язання війни.

Рада муніципального освіти «Смольнінське» у Петербурзі вирішила закликати депутатів держдуми висунути звинувачення проти президента рф, повідомив депутат МО «Смольнінське» Дмитро Палюга.

Рішення направити запити депутатам ідтримало більшість присутніх депутатів МО «Смольнінське», — заявив Палюга, не уточнивши, скільки саме депутатів схвалили рішення.

Він також виклав тексти рішення та звернення, яке планується направити у думу. У ньому йдеться про те, що в ході війни гинуть «молоді працездатні» громадяни росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нове озброєння, хоча Путін називав однією з цілей вторгнення «демілітаризацію» країни.

Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок спецоперації завдає шкоди безпеці росії та її громадян. У зв’язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення у держзраді проти президента рФ для звільнення його з посади, — сказано У зверненні.

Незабаром після вторгнення Росії в Україну депутати МО «Смольнінське» направили Володимиру Путіну звернення із закликом зупинити війну та піти у відставку. Також вони хотіли провести в Петербурзі антивоєнний мітинг, але влада міста відмовилася його узгодити.

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности



Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

Майже аналогічну публікацію в себе на сторінці у Twitter розмістив інший депутат Микита Юрєфєв. Він наголосив, що дії російського диктатора призвели до: