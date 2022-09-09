Американський генерал назвав строки повернення Криму до складу України

Американський генерал у відставці Бен Ходжес. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n174596-amerykanskyy-general-nazvav-stroky-povernennya-krymu-do-skladu-ukrayiny.html

Ракурс

Окупований Крим, який росія захопила у 2014 році, може повернутися до складу України упродовж року.

Зараз країна-агресор контролює менше 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана. Війна рф проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес, передає Newsweek.

Вони поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року, — зазначив генерал.

На думку Ходжеса, якщо ЗСУ зможуть оточити російське угруповання на півдні та взяти в облогу Херсон, то це могло б бути велике військове досягнення й свідчило б про те, що українська армія може зробити це в інших місцях на сході та півдні. Однак американець упевнений, що пройде кілька місяців, перш ніж з’явиться достатньо чітка картина українських досягнень навколо Херсона.

Колишній командувач наголосив, що західні партнери мають надавати Україні матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна країні для досягнення повної військової перемоги. За словами Ходжеса, у Вашингтоні повністю усвідомлюють потреби України.

Нагадаємо, 8 вересня Міністерство оборони оптимістично натякнуло про можливі удари Збройних сил України по окупованому Криму. У відомстві зазначили, що «в Криму буде дуже спекотно. Пора російським загарбникам готуватися до запливу».

Читайте також: Newsweek