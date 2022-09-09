Контраступ ЗСУ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n174595-zsu-vybyly-okupantiv-sche-z-odnogo-sela-na-harkivschyni-foto-video.html

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Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Волохів Яр у Харківській області.

У населеному пункті, який раніше контролював ворог, вже підняли український жовто-синій прапор. Село розташоване у Чугуївському районі на північ від міста Балаклія. Про вибиття загарбників із цього населеного пункту Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України повідомило у Facebook.

Харківщина. Волохів Яр — наш, — підписали гвардійці відео із підняттям прапора.

Тим часом стало відомо, що українські військові в ході контрнаступу затримали у Харківській області гауляйтера села Іванівка Чугуївського району. Про затримання зрадника у Telegram повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина), — підписав він фото зі спійманим колаборантом.

Крім того, українські захисники оприлюднили в мережі світлини з деокупанованих Високопілля Херсонської області та Балаклії Харківської області. Служба безпеки України повідомила у Telegram, що ці населені пункти були звільнені спецпризначенцями Центру спеціальних операцій «А» СБУ разом із Силами оборони.

Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію! Йдемо вперед — до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить! Працюємо далі, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли про те, що українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а військові частини ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.