Коллаборанты массово бегут в россию из-за наступления ВСУ. Фото: РИА «Новости»

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Зрадники України, які співпрацювали із російськими загарбниками, масово тікають до росії.

На пункті пропуску Піски поруч із російським селом логачевка бєлгородської області виникла критична ситуація через велику кількість колаборантів та російських посіпак, які хочуть втекти до росії. Про це 10 вересня повідомив СтратКом ЗСУ у Telegram.

Кордон із мордором Піски-Логачевка, всі пацюки-колаборанти із своїми дрантями тікають до оркостана. Природне очищення України, — йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі PravdaGerashchenko повідомляється, що тікають зрадники з Харківської області, окупованих Бердянська, Херсона та Донецька. Залишити територію поспішають і ті, хто отримував російські паспорти та ті, хто співпрацював з окупантами та видавав загарбникам патріотично налаштованих громадян.

Нагадаємо, 8 вересня представники російських окупантів у Харківській області заявили, що розпочали «евакуацію жінок та дітей» у Куп’янську та Куп’янському районі Харківської області, які були захоплені російськими військами у перші дні війни.