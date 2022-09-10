Российские военные обстреляли Харьков из РСЗО. Фото:

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Ракурс

Харків сьогодні, 10 вересня, зазнав артилерійського обстрілу — росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню.

Під ворожий вогонь потрапив Холодногірський район. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них виникла пожежа. Також приліт відбувся по адміністративно-виробничому приміщенню. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

За словами градоначальника, попередньо відомо про одного загиблого та двох поранених.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що Холодногірський район Харкова обстріляли близько 18.30.

Нагадаємо, вдень 9 вересня російські військові з реактивних систем залпового вогню атакували Шевченківський район Харкова. Снаряди влучили у приватні будинки, дитячий садок та об'єкт спортивної інфраструктури. Внаслідок обстрілів постраждали понад 10 осіб, серед поранених — троє дітей.