Оккупированный Херсон россия пытается усилить резервистами. Фото: armyinform.com.ua

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Тимчасово окупований Херсон російське командування намагається посилити резервістами.

Через контрнаступ Збройних сил України у Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів. В обласному центрі зафіксували нові підрозділи противника. Однак ці військові погано орієнтуються в місті. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 10 вересня.

Також повідомляється, що росіяни, щоб відновити боєздатність підрозділів 1-го армійського корпусу, переводять рештки вцілілого особового складу від так званого батальйону спеціального призначення «хан» переведено до 9-го полку морської піхоти.

У Генштабі додали, що серед новобранців-окупантів зросла кількість самоскалічень. Щоб поповнити резерви москва намагається вербувати так званих добровольців у Киргизії. Цим особам обіцяють платити великі гроші та надати соціальний пакет.

Загарбники також намагаються відновити рух через міст Каховської ГЕС, ділянка якого перебуває під вогневим контролем Збройних сил України.

Нагадаємо, росія через провал у так званій прихованій мобілізації вирішила збільшити кількість найманців приватних військових компаній, які воюють в Україні. Насамперед на фронт окупанти відправляють бойовиків ПВК «Вагнер"/"Ліга».