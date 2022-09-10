Задержали начальника оккупационной «полиции» Балаклеи. Фото: zib.com.ua

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Колаборантів, які погодилися працювати на російських загарбників, продовжують виявляти правоохоронці.

Державне бюро розслідувань затримало начальника окупаційної «поліції» міста Балаклія Харківської області. Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, після захоплення міста добровільно зголосився співпрацювати з окупантами. Росіяни удостоїли його посадою начальника окупаційної «поліції» міста. Про це 10 вересня повідомила прес-служба ДБР.

В рамках відпрацювання інформації про можливу співпрацю на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно з військовою контррозвідкою СБУ, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділ окупаційної влади в Балаклії, — зазначили у відомстві.

З’ясувалося, що після деокупації Балаклії прибічник росіян вирішив накивати п’ятами на територію самопроголошеної Луганської народної республіки. Втекти зраднику не дозволили — затримали у звільненому від окупантів Куп’янську. Зараз вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у місті Куп’янську Харківської області двох колаборантів, які добровільно стали працювати на окупантів та обійняли посади при створеній окупантами так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області».