Силы обороны свели на нет наступление врага на ряде участков фронта. Фото: Генштаб ВСУ

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Повномасштабна війна в Україні триває, а українські захисники продовжують давати бій російським окупантам.

Українська армія успішно відбила наступальні дії російських окупантів в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка. Крім того, у Харківській області та на Південнобузькому напрямку військові продовжують гнати ворога. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 10 вересня.

З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом, — пообіцяли у відомстві.

Ворог у безнадії продовжує гатити не лише по військовій, але й цивільній інфраструктурі. Залучає для цього танки, бойові машини, міномети, ствольну та реактивну артилерію.

На Сіверському напрямку ворог гатив неподалік Білопілля та Линового Сумської області, а на Харківському напрямку — в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка.

Прильоти фіксувалися в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Велика Комишуваха, Дібрівне, Карнаухівка, Довгеньке та Дмитрівка на Слов’янському напрямку та в районах населених пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар'ївка, Роздолівка та Спірне Краматорського напрямку.

На Бахмутському напрямку були обстріляні райони населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе, а на Авдіївському напрямку під обстріли росіян потрапили райони Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки. А на Запорізькому напрямку вибухи гриміли в районах Новоандріївки, Гуляйполя, Чарівного, Рівнопілля, Новосілків, Вільного Поля, Червоного, Малинівки, Оріхова, Новопіль та Времівки.

А на Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже близько 52 тис. 250 осіб, 2 тис. 136 танків, 4 тис. 584 бойові броньовані машини, 239 літаків та 212 гелікоптерів.