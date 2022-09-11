Ракетный удар по Днепру - россияне попали в жилой квартал

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росія випустила ракету по Дніпру минулої ночі, а з РСЗО «Град» обстріляла Нікополь. Внаслідок ракетної атаки поранення дістав 72-річний чоловік, його госпіталізували у важкому стані. Також воєнні злочинці рф в черговий раз обстріляли Миколаїв — там дев’ятеро осіб дістали поранення різного ступеню.

Від ракетного удару по середмістю Дніпра постраждали адмінбудівлі, магазини, ринок, склади та житлові будинки.

Водночас путінські солдати тричі за ніч обстріляли Нікополь. Туди прилетіли понад 35 снарядів з «Градів» та важкої артилерії. Постраждали троє осіб — двоє чоловіків та жінка. Чоловіки зараз перебуває у лікарні. У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об'єкт промислової інфраструктури, авто, газогони та лінії електропередач.