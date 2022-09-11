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В Каховке детонирует склад ПВО россиян - СМИ

В Каховке детонирует склад ПВО россиян — СМИ (ВИДЕО)

11 сен 2022, 09:05
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У Каховці впродовж кількох годин детонує склад боєприпасів армії росії. Перед цим там пролунав вибух. За попередніми даними, на цьому складі зберігалися системи російської ППО.





Зауважимо, що Оперативне командування «Південь» у зведенні вказало, що українська авіація відпрацювала 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань. Зокрема, Збройні сили України атакували райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського, а також склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні. Загалом вдалося знищити три склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.

Источник: Ракурс


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