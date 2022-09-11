Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Каховці детонує склад ППО росіян — ЗМІ

У Каховці детонує склад ППО росіян — ЗМІ (ВІДЕО)

11 вер 2022, 09:05
999

У Каховці впродовж кількох годин детонує склад боєприпасів армії росії. Перед цим там пролунав вибух. За попередніми даними, на цьому складі зберігалися системи російської ППО.





Зауважимо, що Оперативне командування «Південь» у зведенні вказало, що українська авіація відпрацювала 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань. Зокрема, Збройні сили України атакували райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського, а також склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні. Загалом вдалося знищити три склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів