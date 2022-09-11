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Запорожская АЭС полностью остановлена - «Энергоатом»

Запорожская АЭС полностью остановлена — «Энергоатом»

11 сен 2022, 08:45
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Запорізька АЕС повністю зупинена. Таку заяву зробила компанія «Енергоатом». Минулої ночі був відключений шостий енергоблок АЕС, нині триває підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.





Впродовж останніх трьох діб енергоблок працював у режимі острова, забезпечуючи лише власні потреби Запорізької АЕС на критично низькому рівні потужності, адже через постійні російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв’язку станції з енергосистемою України.

У разі повторного пошкодження ліній зв’язку з енергосистемою живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального. «Енергоатом» здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на Запорізьку АЕС додаткових партій дизельного пального.

У компанії наголосили на необхідності припинення російських обстрілів й створення навколо АЕС демілітаризованої зони. Тоді зв’язку можна буде відремонтувати лінії зв’язку і забезпечити включення й безпечну роботу станції.

Источник: Ракурс


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