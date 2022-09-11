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Силы ПВО приземлили Су-25 и Су-34 россиян, авиация нанесла 23 удара по врагу

Силы ПВО приземлили Су-25 и Су-34 россиян, авиация нанесла 23 удара по врагу

11 сен 2022, 08:28
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Авіація Сил оборони України впродовж минулої доби завдала 23 удари, під час яких було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки армії росії.





Окрім цього, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два російських літаки — Су-25 та Су-34, один гелікоптер Ка-52, два безпілотники та одну керовану авіаційну ракету загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, авіація ЗСУ на південному напрямку відпрацювала 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань в районі Нової Каховки і Придніпровського, навколо і в самому Херсоні.

Воїни забезпечили втрати ворога у кількості 80 росіян, вісім танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, гаубицю «Мста-Б», безпілотник «Орлан-10», три склади боєприпасів. Також критично уражено чергову поромну переправу в районі Нової Каховки.

Источник: Ракурс


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