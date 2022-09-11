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Силы ПВО приземлили Су-25 и Су-34 россиян, авиация нанесла 23 удара по врагу
Силы ПВО приземлили Су-25 и Су-34 россиян, авиация нанесла 23 удара по врагуhttps://racurs.ua/n174637-sily-pvo-prizemlili-su-25-i-su-34-rossiyan-aviaciya-nanesla-23-udara-po-vragu.htmlРакурс
Авіація Сил оборони України впродовж минулої доби завдала 23 удари, під час яких було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки армії росії.
Окрім цього, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два російських літаки — Су-25 та Су-34, один гелікоптер Ка-52, два безпілотники та одну керовану авіаційну ракету загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зокрема, авіація ЗСУ на південному напрямку відпрацювала 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань в районі Нової Каховки і Придніпровського, навколо і в самому Херсоні.
Воїни забезпечили втрати ворога у кількості 80 росіян, вісім танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, гаубицю «Мста-Б», безпілотник «Орлан-10», три склади боєприпасів. Також критично уражено чергову поромну переправу в районі Нової Каховки.
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