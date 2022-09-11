Резников раскрыл новые условия переговоров с россией

https://racurs.ua/n174644-reznikov-raskryl-novye-usloviya-peregovorov-s-rossiey.html

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Можливі переговори з росією прокоментував міністр оборони Олексій Резніков під час форуму Yalta European Strategy (YES) у столиці України. Він підтвердив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати «мирні» переговори з москвою й вимагає повної деокупації тимчасово окупованих Донбасу і Криму.

Ми (за час війни) навчилися багато чому, зокрема й навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери, — сказав Резніков.

Про це йдеться у статті «Європейської правди» «Ялта близько, переговорів з РФ не буде». Видання з’ясувало, що під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкен привіз послання від американського президента Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з воєнним злочинцем рф володимиром путіним.

Резніков також уточнив позицію України умови початку переговорів з рф. З його слів, зараз Київ вже не погодиться на власні попередні умови.

Я відкрию таємницю… (на переговорах у Білорусі та у Стамбулі — ред.) ми говорили росіянам: для того, щоб далі проводити перемовини та домовлятися, ви маєте вивести війська станом на 23 лютого. Тоді це було можливе. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант вже давно не є можливим, — заявив очільник Міноборони.

Тепер Україна вимагає повної деокупації Донбасу та Криму. Варіантів «на 24 лютого» вже не існує.