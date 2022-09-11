Потери россии за сутки – три самолета, 400 солдат и 18 танков

https://racurs.ua/n174643-poteri-rossii-za-sutki-tri-samoleta-400-soldat-i-18-tankov.html

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Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти від російських окупантів й завдавати втрат армії воєнних злочинців росії. Так, за минулу добу, путінські війська втратили 400 солдат, 33 броньовані машини та 18 танків.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, — повідомляє у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 вересня орієнтовно склали: