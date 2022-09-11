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Ракурс
Потери россии за сутки – три самолета, 400 солдат и 18 танков

Потери россии за сутки — три самолета, 400 солдат и 18 танков

11 сен 2022, 10:30
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Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти від російських окупантів й завдавати втрат армії воєнних злочинців росії. Так, за минулу добу, путінські війська втратили 400 солдат, 33 броньовані машини та 18 танків.





Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, — повідомляє у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 52 тис. 650 (+400 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 2 тис. 154 (+18) од;

  • бойових броньованих машин — 4 тис. 617 (+33) од,

  • артилерійських систем — 1263 (+чотири) од,

  • РСЗВ — 311 од,

  • засоби ППО — 162 од,

  • літаків — 242 (+три) од,

  • гелікоптерів — 213 (+один) од,

  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 902 (+чотири),

  • крилаті ракети — 216 (+один),

  • кораблі /катери — 15 од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3445 (+19) од,

  • спеціальна техніка — 117 (+одна).

Источник: Ракурс


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