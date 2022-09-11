Генштаб назвал «контрмеры» россиян в ответ на наступление ВСУ

https://racurs.ua/n174642-genshtab-nazval-kontrmery-rossiyan-v-otvet-na-nastuplenie-vsu.html

Ракурс

Армія росії продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє 11 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

Через значні втрати в живій силі, російські загарбники планують провести так звану «мобілізацію» чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти, — додали у Генштабі.

Там вказали, що у відповідь на успішні дії ЗСУ російські загарбники проводять «контрзаходи».

На тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняють в’їзд та виїзд із населених пунктів, вводять комендантську годину, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ворог веде повітряну розвідку й намагається покращити своє тактичне положення й налагодити логістику.

У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ, — підсумували захисники України.

Нагадаємо, загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Українські підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.