Залужный поздравил воинов с Днем танкиста (ВИДЕО)

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День танкістів відзначає Україна у другу неділю вересня. Цьогоріч українських воїнів, які доводять свій професіоналізм на полі бою привітав, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги! — йдеться у повідомленні Залужного у Фейсбук.

Привітав воїнів-танкістів також командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.