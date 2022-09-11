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Залужний привітав воїнів з Днем танкіста
Залужний привітав воїнів з Днем танкіста (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174641-zalujnyy-pryvitav-voyiniv-z-dnem-tankista-video.htmlРакурс
День танкістів відзначає Україна у другу неділю вересня. Цьогоріч українських воїнів, які доводять свій професіоналізм на полі бою привітав, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.
Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги! — йдеться у повідомленні Залужного у Фейсбук.
Привітав воїнів-танкістів також командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Збройні сили будь-якої країни важко уявити без танкових військ. Це — величезна вогнева потужність та ударна сила, висока мобільність та надійний броньований захист. У найвідповідальніші моменти саме танкові підрозділи стримують ворога, допомагаючи піхоті виконувати поставлені бойові завдання… Міцної броні та влучних пострілів Вам, браття-танкісти! Слава Україні! Разом переможемо!, — зазначив він.
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