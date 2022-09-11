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Втрати росії за добу - три літаки, 400 солдат та 18 танків
Втрати росії за добу — три літаки, 400 солдат та 18 танківhttps://racurs.ua/ua/n174643-vtraty-rosiyi-za-dobu-try-litaky-400-soldat-ta-18-tankiv.htmlРакурс
Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти від російських окупантів й завдавати втрат армії воєнних злочинців росії. Так, за минулу добу, путінські війська втратили 400 солдат, 33 броньовані машини та 18 танків.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, — повідомляє у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 вересня орієнтовно склали:
особового складу — близько 52 тис. 650 (+400 осіб ліквідовано за добу);
танків — 2 тис. 154 (+18) од;
бойових броньованих машин — 4 тис. 617 (+33) од,
артилерійських систем — 1263 (+чотири) од,
РСЗВ — 311 од,
засоби ППО — 162 од,
літаків — 242 (+три) од,
гелікоптерів — 213 (+один) од,
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 902 (+чотири),
крилаті ракети — 216 (+один),
кораблі /катери — 15 од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 3445 (+19) од,
спеціальна техніка — 117 (+одна).
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