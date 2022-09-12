ВСУ уничтожили уже почти 53 тыс. российских оккупантов. Ф

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Ракурс

Втрати російської армії у війні з Україною наближаються до 53 тис. солдатів та офіцерів.

За добу були ліквідовані 300 окупантів, знищено 14 танків, 23 бойових броньованих машини, шість артилерійських систем, 18 автомобілів, один літак та один безпілотник. Про це 12 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 52 тис. 950 (+300) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 168 (+14) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 640 (+23) од,

артилерійських систем — 1 тис. 269 (+6) од,

РСЗВ — 311 (+0) од,

засоби ППО — 162 (+0) од,

літаків — 243 (+1) од,

гелікоптерів — 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 903 (+1),

крилаті ракети — 216 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 463 (+18) од,

спеціальна техніка — 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, 11 вересня підрозділи ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти збройних сил рф. Так, на Херсонському напрямку 810-та окрема бригада морської піхоти з пунктом постійної дислокації в місті Севастополі втратила майже 85% особового складу.