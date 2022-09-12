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Ракурс
Задержание экс-главы СБУ Харьковщины. Фото: ГБР

Детали задержания экс-главы СБУ Харьковщины раскрыли в ГБР (ВИДЕО)

12 сен 2022, 12:49
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Затримання колишнього начальника Служби безпеки України в Харківській області підтвердили у Державному бюро розслідувань.





Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення він умисно перешкоджав правоохоронцям та силовикам організовувати оборону області. Ця особа фактично діяла в інтересах російських військових. Про це 12 вересня повідомила прес-служба ДБР.

Також екс-начальник української спецслужби самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області. Йому вже оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111) та самовільному залишенні місця служби без поважних причин (ч. 5 ст. 407) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

ДБР підтвердило затримання екс-очільника СБУ Харківщини — державна зрада

ДБР підтвердило затримання екс-очільника СБУ Харківщини — державна зрада

Нагадаємо, 11 вересня ЗМІ затримали колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за підозрою у державній зраді і залишенні місця служби.

Источник: Ракурс


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