Трампу нужны новые очки, считает Зеленский

https://racurs.ua/n174692-trampu-nujny-novye-ochki-schitaet-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський закликав екс-президента США Дональда Трампа припинити дивитися на росію крізь «рожеві окуляри».

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю провідному журналісту CNN Фаріду Закарії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 45 президент США Дональд Трамп «має подивитися на війну рф проти України без рожевих окулярів».

Мені здається, що він (Трамп — «Ракурс») має на все це (війну рф в Україні) подивитися з погляду загрози не тільки Україні. Може, для нього ми досить далеко перебуваємо, але у війні немає відстаней. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів, — наголосив Зеленський.

Президент сказав, що у Трампа було достатньо часу, щоб зрозуміти хто такий путін.

Мені здається, він обіймав таку високу посаду — сили та дані розвідки, де не можна не розуміти, хто є, скажімо так, ціннісним опонентом твого народу, — висловився Зеленський.

Зеленський також висловив подив, що навіть після повномасштабного вторгнення Дональд Трамп називав путіна генієм і вважає правильним для України визнати Крим російським. Щоправда, після Бучі та Ірпеня Трамп почав висловлюватися стосовно путіна жорсткіше.