Рашисты приостановили отправку вновь сформированных подразделений в Украину

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Ракурс

Військове командування російської федерації призупиняє виряджання нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

У Генштабі ЗСУ увечері 12 вересня розповіли, що поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах.

На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати серед приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

Українські підрозділи повідомили, що упродовж доби успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

ЗСУ звільнили 13 населених пунктів на півдні, серед яких Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка.

Загальна площа вивільнених територій — понад 500 кв. км.

На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Представники військових адміністрацій, спільно з Силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів.