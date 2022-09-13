Появилась реакция США на контрнаступление ВСУ

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Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ України тільки почався, проте ЗСУ вже змогли досягти значного прогресу. Про це очільник американської дипломатії повідомив на брифінгу в Мексиці.

Те, що вони зробили, дуже методично сплановано і, звісно, ​​отримало значну підтримку з боку США та багатьох інших країн у плані забезпечення України обладнанням, необхідним для продовження цього контрнаступу, — зазначив Блінкен.

Але держсекретар підкреслив, що поки що рано прогнозувати, чим закінчиться цей контрнаступ, оскільки росія все ще тримає в Україні велику кількість військовослужбовців, техніки та боєприпасів.

Багато російських військових втекли з Харківської області назад до росії. Про це заявив на брифінгу високопосадовець Пентагону.

Нагадаємо, Україна надіслала США запит із переліком необхідного озброєння для продовження успішного контрнаступу у 2023 році. The Wall Street Journal написала, що у перелік потреб України для наступальних операцій входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, безпілотники, артилерійські системи, більше протикорабельних ракет «Гарпун» та дві тисячі ракет для HIMARS.

У списку також є армійська тактична ракетна система ATACMS, яка має дальність близько 300 км. Адміністрація Байдена ще не надавала цю систему через побоювання, що Україна може використати її для удару по території росії та розпалити ширший конфлікт із Заходом.

Президент США Джо Байден 11 вересня коротко, але дуже яскраво відповів на запитання журналістів про те, чи буде контрнаступ ЗСУ успішним і надалі.