Российские войска покинули Киселевку – важный пункт вблизи Херсона

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Ракурс

Окупанти не здатні укріпити нову лінію фронту після невдач на Харківщині.

Після успішного контрнаступу українських Збройних сил у Харківській області окупанти не в змозі зміцнити нову лінію фронту. Наразі війська ворога, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямпіль.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Війська ворога, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямпіль. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що наразі обидві сторони ведуть активні бої за Лиман. Мало того — окупанти бояться, що ЗСУ будуть форсувати Сіверський Донець.

Це свідчить про те, що російське командування не надає першочергового значення для зміцнення вразливих позицій на схід від річки Оскіл, — вважають в ISW.

Проблеми в російських нацистів і на півдні. На супутникових знімках видно що з російських позицій у Киселівці, за 15 км від Херсона, відведена більшість підрозділів.

Це підтверджує правдивість інформації про те, що війська так званої днр залишили Киселівку та відійшли до Дніпра.

Відведення окупаційних військ із даного населеного пункту може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці Херсона та свідчить про те, що в цьому районі вони відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.

Киселівка — оперативно важлива локація для російських військ. Це останній великий населений пункт вздовж шосе E58 та залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою.