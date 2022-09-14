МВФ разработает новую долгосрочную программу для Украины

https://racurs.ua/n174747-mvf-razrabotaet-novuu-dolgosrochnuu-programmu-dlya-ukrainy.html

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Розробку нової довгострокової кредитної програми для України анонсувала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Про це вона розповіла в інтерв’ю Центру глобального розвитку після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною і шлях до програми, яка принесла б більшу користь України… Ми домовилися, що місія фонду співпрацюватиме з економічною групою України впродовж наступних тижнів, — вказала Георгієва.

Жодні параметри нової програми МВФ для України ще не озвучувалися.

Очільниця МВФ також підтвердила, що, поки розробляється програма, Фонд має намір надати Києву додаткове екстрене фінансування. Його розмір сягатиме близько 1,4 млрд дол.

Зеленський сказав, що очікує на продовження співпраці Фонду з Україною в тому, де ми найкращі, — у макроекономіці, монетарній політиці. Вони впродовж цих місяців звертаються до нас з дуже конкретними запитаннями, продиктованими дійсністю. Що робити з доходами у тому середовищі, в якому вони опинилися? Як стабілізувати надходження, поки економіка повертається до нормальних показників? Подібні запитання надходитимуть й далі, — сказала Георгієва.

Нагадаємо, дефіцит бюджету України у 2023 році перевищить 1 трлн грн, тому держава розраховує на допомогу з боку партнерів.