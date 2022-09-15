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Нові санкції проти 22 осіб та двох організацій, які підтримують війну росії проти України, запровадили сьогодні США. У списку, зокрема, глава Чечні рамзан кадиров та члени його
родини.
Кадыров и еще 21 человек попали под новые санкции США
Кадыров и еще 21 человек попали под новые санкции СШАhttps://racurs.ua/n174799-kadyrov-i-esche-21-chelovek-popali-pod-novye-sankcii-ssha.htmlРакурс
Нові санкції проти 22 осіб та двох організацій, які підтримують війну росії проти України, запровадили сьогодні США. У списку, зокрема, глава Чечні рамзан кадиров та члени його
родини.
Про це оголосило Міністерство фінансів США 15 вересня.
У списку також:
Амінат Ахмадова, яку називають третьою дружиною кадирова;
доньки Карина Кадирова і Табарик Кадирова;
євген балицький — «гауляйтер» Запорізької області;
Едді Астанін — глава центрального депозитарію цінних паперів росії;
Володимир Бандура — міський голова Святогірська Донецької області, який співпрацював з росіянами.
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