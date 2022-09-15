Кадыров и еще 21 человек попали под новые санкции США

https://racurs.ua/n174799-kadyrov-i-esche-21-chelovek-popali-pod-novye-sankcii-ssha.html

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Нові санкції проти 22 осіб та двох організацій, які підтримують війну росії проти України, запровадили сьогодні США. У списку, зокрема, глава Чечні рамзан кадиров та члени його родини.

Про це оголосило Міністерство фінансів США 15 вересня.

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