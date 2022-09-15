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Ракурс
Кадыров и еще 21 человек попали под новые санкции США

Кадыров и еще 21 человек попали под новые санкции США

15 сен 2022, 18:50
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Нові санкції проти 22 осіб та двох організацій, які підтримують війну росії проти України, запровадили сьогодні США. У списку, зокрема, глава Чечні рамзан кадиров та члени його родини.
Про це оголосило Міністерство фінансів США 15 вересня.





У списку також:

  • Амінат Ахмадова, яку називають третьою дружиною кадирова;

  • доньки Карина Кадирова і Табарик Кадирова;

  • євген балицький — «гауляйтер» Запорізької області;

  • Едді Астанін — глава центрального депозитарію цінних паперів росії;

  • Володимир Бандура — міський голова Святогірська Донецької області, який співпрацював з росіянами.

Источник: Ракурс


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