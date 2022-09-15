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Ракурс
Солдат рф о мародерстве в Украине - А что еще делать

Солдат рф о мародерстве в Украине — А что еще делать (ВИДЕО)

15 сен 2022, 18:30
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Солдат армії росії зізнався у мародерстві в окупованих українських селах, а також розповів про нещодавнє оточення сил рф українськими військами. Відповідний аудіозапис розмови окупанта 15 вересня оприлюднила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.





Ми в оточенні були − на 15 осіб п’ять танків виїхало укропських та осіб 100 піхоти. Нас оточили і ми дві доби там трималися. А так я зараз «цивільний» ходжу тут: штанці знайшов і светра флісового взяв, — заявив воєнний злочинець росії.

Це ви що у селі мародерите, чи що? — запитує російського військового співрозмовник.

Звичайно, а що ще робити, — відповідає солдат рф.

Источник: Ракурс


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