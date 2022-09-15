Солдат рф о мародерстве в Украине - А что еще делать

https://racurs.ua/n174798-soldat-rf-o-maroderstve-v-ukraine-a-chto-esche-delat-video.html

Ракурс

Солдат армії росії зізнався у мародерстві в окупованих українських селах, а також розповів про нещодавнє оточення сил рф українськими військами. Відповідний аудіозапис розмови окупанта 15 вересня оприлюднила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Ми в оточенні були − на 15 осіб п’ять танків виїхало укропських та осіб 100 піхоти. Нас оточили і ми дві доби там трималися. А так я зараз «цивільний» ходжу тут: штанці знайшов і светра флісового взяв, — заявив воєнний злочинець росії.

Це ви що у селі мародерите, чи що? — запитує російського військового співрозмовник.