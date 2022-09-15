Ракетный удар снова нанесла россия по гидросооружениях Кривого Рога

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Армія росії знову вдарила ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу Дніпропетровської області. Цю інформацію підтвердив мер міста Олександр Вілкул.

Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд, — вказав очільник міста.

ЗМІ також повідомляли про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України була оголошена повітряна тривога. Раніше сьогодні воєнні злочинці рф завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Нагадаємо, в ДСНС повідомляли, що у Кривому Розі рівень води у річці Інгулець, який піднявся через атаку росіян по дамбі, стрімко падає. Якщо вранці вода прибувала кожну годину на 40 см, то зараз рівень вже впав на 50 см і продовжує знижуватися. Зараз залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.