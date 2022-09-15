Кадиров і ще понад 20 осіб потрапили під нові санкції США

https://racurs.ua/ua/n174799-kadyrov-i-sche-ponad-20-osib-potrapyly-pid-novi-sankciyi-ssha.html

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Нові санкції проти 22 осіб та двох організацій, які підтримують війну росії проти України, запровадили сьогодні США. У списку, зокрема, глава Чечні рамзан кадиров та члени його родини.

Про це оголосило Міністерство фінансів США 15 вересня.

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