Зеленский допустил транзит аммиака из россии в обмен на возвращение украинских пленных

https://racurs.ua/n174838-zelenskiy-dopustil-tranzit-ammiaka-iz-rossii-v-obmen-na-vozvraschenie-ukrainskih-plennyh.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ погодиться на транзит російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених.

У ці дні ООН і Туреччина ведуть переговори щодо можливості експорту російського аміаку трубопроводом через територію України. Відповідну заяву 15 вересня зробив генсек ООН Антоніу Гутерріш.