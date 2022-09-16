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Ракурс
Зеленский допустил транзит аммиака из россии в обмен на возвращение украинских пленных

Зеленский допустил транзит аммиака из россии в обмен на возвращение украинских пленных

16 сен 2022, 20:14
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ погодиться на транзит російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених.





У ці дні ООН і Туреччина ведуть переговори щодо можливості експорту російського аміаку трубопроводом через територію України. Відповідну заяву 15 вересня зробив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Дипломати ООН ведуть перемовини щодо повторного відкриття аміакопроводу «Тольятті-Одеса». Це дозволить знизити світові ціни на добрива.

Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату, — зазначила офіційний представник ООН Ребека Грінспан.

Зеленський заявив у п’ятницю, що підтримає ідею поновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених до Києва.

Я проти поставок аміаку з російської федерації через нашу територію. Я зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН, — сказав глава держави в інтерв’ю агентству Reuters.

ООН запропонувала, щоб газоподібний аміак російського виробника добрив «Уралхім» перекачувався трубопроводом до кордону з Україною, де його купував би трейдер Trammo, що базується в США.

Трубопровід призначений для перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік з російського Поволжя в порт Південний. Його закрили після вторгнення московитів 24 лютого.

Источник: Ракурс


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