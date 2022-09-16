Зеленський припустив можливість транзиту аміаку з росії в обмін на повернення українських полонених

https://racurs.ua/ua/n174838-zelenskyy-prypustyv-tranzyt-amiaku-z-rosiyi-v-obmin-na-povernennya-ukrayinskyh-polonenyh.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ погодиться на транзит російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених.

У ці дні ООН і Туреччина ведуть переговори щодо можливості експорту російського аміаку трубопроводом через територію України. Відповідну заяву 15 вересня зробив генсек ООН Антоніу Гутерріш.