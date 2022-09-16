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Зеленський припустив можливість транзиту аміаку з росії в обмін на повернення українських полонених
Зеленський припустив транзит аміаку з росії в обмін на повернення українських полоненихhttps://racurs.ua/ua/n174838-zelenskyy-prypustyv-tranzyt-amiaku-z-rosiyi-v-obmin-na-povernennya-ukrayinskyh-polonenyh.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ погодиться на транзит російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених.
У ці дні ООН і Туреччина ведуть переговори щодо можливості експорту російського аміаку трубопроводом через територію України. Відповідну заяву 15 вересня зробив генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Дипломати ООН ведуть перемовини щодо повторного відкриття аміакопроводу «Тольятті-Одеса». Це дозволить знизити світові ціни на добрива.
Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату, — зазначила офіційний представник ООН Ребека Грінспан.
Зеленський заявив у п’ятницю, що підтримає ідею поновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених до Києва.
Я проти поставок аміаку з російської федерації через нашу територію. Я зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН, — сказав глава держави в інтерв’ю агентству Reuters.
ООН запропонувала, щоб газоподібний аміак російського виробника добрив «Уралхім» перекачувався трубопроводом до кордону з Україною, де його купував би трейдер Trammo, що базується в США.
Трубопровід призначений для перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік з російського Поволжя в порт Південний. Його закрили після вторгнення московитів 24 лютого.
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