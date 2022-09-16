Кашляє, мимрить, але продовжує брехати - путін заявив, що "план спецоперації корегуванню не підлягає»

https://racurs.ua/ua/n174837-kashlyaie-mymryt-ale-prodovjuie-brehaty-putin-zayavyv-scho-plan-specoperaciyi-koreguvannu.html

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Російський президент володимир путін виступив на прес-конференції після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та зробив кілька заяв про війну в Україні, яку він називає «спеціальною військовою операцією».

путін заявив, що план спецоперації «корегування не підлягає", визнав, що Україна в активному контрнаступі і сказав, що „подивимося, чим він закінчиться“.

За словами путіна, незважаючи на „спроби контрнаступу української армії“, робота зі „звільнення всієї території Донбасу“ триває.

Робота з досягнення ключових цілей спецоперації продовжується, її план змін не підлягає, сказав путін, відповідаючи на запитання журналістів за підсумками поїздки до Узбекистану.

Ні, план коригування не підлягає. Генеральний штаб під час операції приймає оперативні рішення. Щось вважається ключовим, основною метою — а основною метою є звільнення усієї території Донбасу. Ця робота триває, попри ці спроби контрнаступу української армії, — сказав воєнний злочинець.

путін також зауважив, що „російські сили послідовно та поступово займають нові та нові території“.

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