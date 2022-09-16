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Ракурс
ЗСУ зірвали відвантаження ворожих резервів, а ППО збила російський Су-24

ЗСУ зірвали розвантаження ворожих резервів, а ППО збила російський Су-24

16 вер 2022, 19:41
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Українські захисники відбили ворожі атаки біля Веселої Долини, Бахмута, Зайцево, Авдіївки та Новомихайлівки.





На тлі успіхів ЗСУ рашисти на Херсонщині скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: поранення чи загибель.

У зведенні Генштабу за 16 вересня повідомляється, що підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали їм втрат в районах Веселої Долини, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки та Новомихайлівки.

Українські авіатори атакували чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника і один опорний пункт. Втрати окупантів підраховуються.

Водночас наші сили ППО на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів.

У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами.

«Ракурс» писав, що армія росії продовжує розміщувати в навчальних закладах техніку та особовий склад. Подібне зафіксовано у Хомівці, Подолах, Чернігівці та Підстеповому.

Джерело: Ракурс


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