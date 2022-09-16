ЗСУ зірвали розвантаження ворожих резервів, а ППО збила російський Су-24

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ЗСУ зірвали відвантаження ворожих резервів, а ППО збила російський Су-24
ЗСУ зірвали розвантаження ворожих резервів, а ППО збила російський Су-24https://racurs.ua/ua/n174836-zsu-zirvaly-rozvantajennya-vorojyh-rezerviv-a-ppo-zbyla-rosiyskyy-su-24.htmlРакурс
Українські захисники відбили ворожі атаки біля Веселої Долини, Бахмута, Зайцево, Авдіївки та Новомихайлівки.
На тлі успіхів ЗСУ рашисти на Херсонщині скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: поранення чи загибель.
У зведенні Генштабу за 16 вересня повідомляється, що підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали їм втрат в районах Веселої Долини, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки та Новомихайлівки.
Українські авіатори атакували чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника і один опорний пункт. Втрати окупантів підраховуються.
Водночас наші сили ППО на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів.
У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами.
«Ракурс» писав, що армія росії продовжує розміщувати в навчальних закладах техніку та особовий склад. Подібне зафіксовано у Хомівці, Подолах, Чернігівці та Підстеповому.
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