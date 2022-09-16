ВСУ сорвали разгрузку вражеских резервов, а ПВО сбила российский Су-24

https://racurs.ua/n174836-vsu-sorvali-razgruzku-vrajeskih-rezervov-a-pvo-sbila-rossiyskiy-su-24.html

Ракурс

Українські захисники відбили ворожі атаки біля Веселої Долини, Бахмута, Зайцево, Авдіївки та Новомихайлівки.

На тлі успіхів ЗСУ рашисти на Херсонщині скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: поранення чи загибель.

У зведенні Генштабу за 16 вересня повідомляється, що підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали їм втрат в районах Веселої Долини, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки та Новомихайлівки.

Українські авіатори атакували чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника та один опорний пункт. Втрати окупантів підраховуються.

Водночас наші сили ППО на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів.

У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами.

«Ракурс» писав, що армія росії продовжує розміщувати в навчальних закладах техніку та особовий склад. Подібне зафіксовано у Хомівці, Подолах, Чернігівці та Підстеповому.