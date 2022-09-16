Россияне на оккупированных территориях скрываются от обстрелов ВСУ в учебных заведениях - Генштаб

https://racurs.ua/n174835-rossiyane-na-okkupirovannyh-territoriyah-skryvautsya-ot-obstrelov-vsu-v-uchebnyh-zavedeniyah.html

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Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки.

Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 16 вересня розповів, що у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах — особовий склад противника.

Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

Військові кажуть, що противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.

Через успіхи підрозділів Сил оборони, ворог щоденно зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів.