В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n174852-analiz-krovi-predupredit-o-riske-tyajeloy-formy-bolezni-covid-19-uchenye.html

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Геномний тест, яки розробляють американські вчені, може передбачити ризик розвитку у пацієнта важкої форми коронавірусної хвороби COVID-19. Тест, який називається CovGENE, аналізує гени, експресовані в крові людини, щоб визначити, чи може вона мати важкий перебіг захворювання з підвищеним ризиком смерті.

Така інформація може допомогти лікарям визначити пацієнтів із високим ризиком поганих результатів і швидко розпочати індивідуальне лікування. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на Університет Вірджинії.

Зазначається, що цей підхід вже більш ніж на 90% точним у прогнозуванні результатів у понад двох десятків пацієнтів у різних закладах.

Тест проводиться шляхом простого забору крові у пацієнта з COVID-19 і швидко визначає - буде у пацієнта легкий, середній чи важкий результат.

Зараз розробники співпрацюють з компанією з діагностичного тестування, щоб зробити CovGENE доступним для громадськості.

Стверджується, що аналіз крові також може передбачити «тривалий COVID» — невловимий діагноз, який медичне співтовариство все ще намагається повністю зрозуміти.

Джерело: EurekAlert