Число российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n174853-chislo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 17 вересня, розмістила на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить 32 ракети.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Військово-Морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають п’ять носії «калібрів».
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.
Зазначається. Що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — п’ять суден;
- до Чорного моря — 22 судна, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.