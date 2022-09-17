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Ракурс
Российские ракеты продолжают угрожать Украине, фото:

Число российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

17 сен 2022, 12:34
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росія станом на сьогодні, 17 вересня, розмістила на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить 32 ракети.





Про це повідомляється на офіційній сторінці Військово-Морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають п’ять носії «калібрів».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається. Що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — п’ять суден;
  • до Чорного моря — 22 судна, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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