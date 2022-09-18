Российские ракеты продолжают угрожать Украине, фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n174892-chislo-nositeley-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

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росія станом на сьогодні, 18 вересня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр».

Їхній загальний залп становить 32 ракети. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі розміщені п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка з'єднує Азовське та Чорне моря, здійснили:

до Азовського моря — 42 судна з них 11 суден продовжили рух з протоки Босфор;;

до Чорного моря — 38 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.