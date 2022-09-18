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Ракурс
Російські ракети продовжують загрожувати Україні, фото: Obozrevatel

Кількість носіїв російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

18 вер 2022, 18:17
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росія станом на сьогодні, 18 вересня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр».





Їхній загальний залп становить 32 ракети. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі розміщені п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка з'єднує Азовське та Чорне моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 42 судна з них 11 суден продовжили рух з протоки Босфор;;
  • до Чорного моря — 38 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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