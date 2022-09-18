росія збільшила кількість ракетних ударів по Україні. Фото:

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Повномасштабне вторгнення росії в Україні супроводжується регулярними ракетними атаками.

З 24 лютого країна-агресор запустила кілька тисяч ракет далекого радіусу дії по Україні. Але за останні дні загарбники збільшили кількість ударів по об'єктах цивільної інфраструктури навіть там, де вони не очікують на негайний військовий ефект. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії, який 18 вересня опублікували у Twitter.

Війська рф, зокрема, збільшили кількість ракетних ударів по електромережах та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі. Розвідка вважає, що ворог почав атакувати ці об'єкти через свої поразки та безпорадність на фронті.

Зіткнувшись із невдачами на фронті, Росія, ймовірно, розширила кількість місць, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись безпосередньо підірвати моральний дух українського народу та уряду, — зазначають британці.

Нагадаємо, на цьому тижні росія втретє за три дні вдарила ракетами по Кривому Рогу. Впродовж останніх кількох днів воєнні злочинці рф активно обстрілюють місто. На Банковій висловили упевненість, що влучання росіян по дамбі біля Кривого Рогу і по ТЕЦ прискорять передачу Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони.