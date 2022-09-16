Банкова відреагувала на нові удари по дамбі біля Кривого Рогу

https://racurs.ua/ua/n174827-bankova-vidreaguvala-na-novi-udary-po-dambi-bilya-kryvogo-rogu.html

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Офіс президента відреагував на нові удари російських нацистів по цивільних інфраструктурних об'єктах.

Радник голови ОП Михайло Подоляк переконаний, що влучання московитів по дамбі біля Кривого Рогу і по ТЕЦ прискорять передачу Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Поппри «бендерівські» фантазії російського Міноборони, наше ППО ефективно збиває російські ракети. Це є ключовим. Хоча важливо розуміти й дещо інше: будь-яку систему ППО можна заDDOSити великою одночасною кількістю ракет. У день атаки на Харківську ТЕЦ наші Повітряні сили збили дев’ять ракет з 11-ти, — зазначив Подоляк «Інтерфакс-Україна.

Армія росії приблизно о 13.00 16 вересня втретє за три дні вдарила ракетами по Кривому Рогу. Впродовж останніх кількох днів воєнні злочинці рф активно обстрілюють місто.

Йдеться про серйозні руйнування гідротехнічних споруд. Зараз рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, 14 вересня окупанти випустили близько восьми крилатих ракет по Кривому Рогу. Цілили в гідротехнічні споруди. Президент Зеленський заявив, що росія ударом по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу хотіла затопити місто.

Упродовж 15 вересня росіяни двічі за день завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство та по гідротехнічних спорудах.