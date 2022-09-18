Употребление чая помогает в борьбе с диабетом

https://racurs.ua/n174891-chay-umenshaet-risk-diabeta-no-pri-odnom-uslovii-uchenye.html

Ракурс

Вживання великої кількості чаю може знизити ризик розвитку діабету II типу, на який припадає переважна більшість випадків цього захворювання у світі. Але чай потрібно вживати щодня у великій кількості.

Це показало дослідження китайських вчених, в ході якого були проаналізовані відповідні дані щодо понад мільйона дорослих людей із восьми країн (Китаю, США, Японії, Фінляндії, Великобританії, Сінгапуру, Нідерландів та Франції), повідомляє видання EurekAlert, з посиланням на результати дослідження, представлені на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Стокгольмі.

Було встановлено прямий зв’язок між вживанням чаю та ризиком розвитку цукрового діабету II типу, при цьому ефект поступово зростав з кожною чашкою чаю, споживаною в день:

у порівнянні з дорослими, які не пили чай, ті, хто випивав одну-три чашки щодня, знизили ризик розвитку діабету II типу на 4%;

ті, хто вживав щонайменше чотири чашки щодня, знизили ризик на 17%.

Відповідний зв’язок спостерігався незалежно від типу чаю, який пили учасники (зелений, чорний чи традиційний китайський час улун), статі чи місця проживання. Це свідчить, що важливу роль може відігравати саме кількість спожитого чаю, а не будь-який інший фактор.

Хоча потрібно провести додаткові дослідження, щоб визначити точне дозування та механізми, що стоять за цими спостереженнями, наші результати показують, що вживання чаю корисно для зниження ризику діабету II типу, але лише у високих дозах (принаймні чотири чашки на день), — наголошують дослідники.

Намагаючись пояснити своє відкриття, учені припускають, що певні компоненти чаю, такі як поліфеноли, можуть знизити рівень глюкози в крові, але для ефективності може бути необхідною їх досить велика кількість.

Це також може пояснити, чому ми раніше не виявили зв’язку між вживанням чаю та діабетом II типу, — наголошують дослідники. — Ми не дивилися на більш високе споживання чаю.

Джерело: EurekAlert