Мариуполь 18 сентября отмечает день города, скриншот видео

https://racurs.ua/n174890-my-idem-k-tebe-suhoputnye-voyska-pozdravili-mariupol-s-dnem-goroda-video.html

Ракурс

Сухопутні війська ЗСУ привітали з Днем міста тимчасово окупований Маріуполь.

Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

У привітанні наголошується, що незламний Маріуполь на початку повномасштабного російського вторгнення дав гідну відсіч окупанту, вигравши час та відтягнувши на себе суттєву частину військ противника. А зараз підпільники та партизани знищують ворога, не даючи йому шансу почуватися в безпеці.