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Мариуполь 18 сентября отмечает день города, скриншот видео

Мы идем к тебе — Сухопутные войска поздравили Мариуполь с Днем города (ВИДЕО)

18 сен 2022, 17:13
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Сухопутні війська ЗСУ привітали з Днем міста тимчасово окупований Маріуполь.





Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

У привітанні наголошується, що незламний Маріуполь на початку повномасштабного російського вторгнення дав гідну відсіч окупанту, вигравши час та відтягнувши на себе суттєву частину військ противника. А зараз підпільники та партизани знищують ворога, не даючи йому шансу почуватися в безпеці.

Звільнили Слобожанщину, звільнимо і Донеччину! З Днем міста, перлино Українського Приазов’я. Ми йдемо до тебе, — наголошується в привітанні.

Источник: Ракурс


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