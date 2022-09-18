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Мы идем к тебе — Сухопутные войска поздравили Мариуполь с Днем города (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174890-my-idem-k-tebe-suhoputnye-voyska-pozdravili-mariupol-s-dnem-goroda-video.htmlРакурс
Сухопутні війська ЗСУ привітали з Днем міста тимчасово окупований Маріуполь.
Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
У привітанні наголошується, що незламний Маріуполь на початку повномасштабного російського вторгнення дав гідну відсіч окупанту, вигравши час та відтягнувши на себе суттєву частину військ противника. А зараз підпільники та партизани знищують ворога, не даючи йому шансу почуватися в безпеці.
Звільнили Слобожанщину, звільнимо і Донеччину! З Днем міста, перлино Українського Приазов’я. Ми йдемо до тебе, — наголошується в привітанні.
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