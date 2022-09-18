Маріуполь 18 вересня відзначає день міста, скріншот відео

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Сухопутні війська ЗСУ привітали з Днем міста тимчасово окупований Маріуполь.

Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

У привітанні наголошується, що незламний Маріуполь на початку повномасштабного російського вторгнення дав гідну відсіч окупанту, вигравши час та відтягнувши на себе суттєву частину військ противника. А зараз підпільники та партизани знищують ворога, не даючи йому шансу почуватися в безпеці.