Вісім цивільних загинули за добу внаслідок російських обстрілів

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Рашисти продовжують вбивати мирне населення
Вісім цивільних загинули за добу внаслідок російських обстрілівhttps://racurs.ua/ua/n174889-visim-cyvilnyh-zagynuly-za-dobu-vnaslidok-rosiyskyh-obstriliv.htmlРакурс
В Україні впродовж минулої доби, 17 вересня, в результаті російських обстрілів загинули вісім цивільних осіб, ще 33 поранено.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Зафіксовані такі випадки:
- на Донеччині п’ятеро вбитих та 18 поранених;
- на Харківщині — троє вбитих та 11 поранених.
- на Дніпропетровщині поранено двох людей;
- на Запоріжжі та Миколаївщині — поранено по одній особі.
Нагадаємо, рашисти 17 вересня обстріляли село Стрілеча Харківського району в момент, коли відбувалася евакуація психіатричної лікарні. В результаті є загиблі та поранені.
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